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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية السعودية تعلن عن اتفاق سياسي مع الحوثيين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي،إن الحل الوحيد في اليمن سياسي متهًما الحوثيين بأنهم من بدأوا الحرب ، مشددًا على أن ”كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن“ وقال عادل الجبير، أمس الجمعة أنه سيكون هناك حكومة جديدة في اليمن تتشكل الآن.

جاء ذلك خلال كلمته بحوار روما إجراءات الثقة التي لعب فيها مارتن غريفيث دورا مهما منها فتح مطار صنعاء، ووصول السفن إلى الحديدة، وعمليات تبادل الأسرى التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ، وتقليل الهجمات الصاروخية على السعودية، وانحسار العمليات العسكرية للتحالف ، مضيًفا أن كل تلك الإجراءات جيدة ويمكن البناء عليها والوصول إلى تسوية سياسية تضم اليمنيين جميعا بما فيهم الحوثيون .

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