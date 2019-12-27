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صنعاء - ياسمين الخيامي - امير كبير من الاسرة الحاكمة ومن المقربين للملك سلمان يباغت الجميع ويصعق ولي العهد السعودي بهذا الاعتراف بشأن تبرئة القحطاني والعسيري من مقتل خاشقجي

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