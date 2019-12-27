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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الامارات ولا من الزبيدي ولا من الحوثي..حزب الاصلاح يتلقى ضربة قاصمة للظهر تصعق كل اتباعه لأنها ضربة موجعة من اقرب المقربين ( صورة صادمة )

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