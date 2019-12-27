شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة توكل كرمان تشن هجوم على الشيخ العديني بعد قوله شعرا فيها ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت الناشطة اليمنية في بادرة غريبة منها قيادي اصلاحي بانه كلب عقور وشيخ مسعور. جديد "الخليج 365" Advertisements بعد ان هجاها شعرا بقوله: بان توكل انها شحروره ويل لها ولفكرها الشحروري هبت على الاسلام كالمسعوره دعمتها امريكا ككلب عقور باعت هداها اصبحت طرطوره والله مخرج خبثها المستور ووردت كرمان بهجوماعلى الشيخ عبدالله العديني واصفة اياه بانه هو الكلب الععقور والشيخ المسعور. وكتبت كرمان واصفة العديني قائلة :”هذا الشيخ المسعور، الطرطور والكلب العقور ما شاء الله على داعية يحرجني دائما باسلوبه، مؤدب بأخلاق الانبياء. ملاحظة : الطرطور والمسعور والكلب العقور اكيد كلمات حلوة، ولذا اخذتها منه ، لازم نقتدي بالعلماء. كان العديني قد سب كرمان في منشور سابق واصفا اياه بالكلب العقور الذي تدعمه امريكا.

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