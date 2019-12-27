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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتفاق مصري روسي على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.
وجاء هذا الإتفاق بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها ليبيا مع تقدم عملية الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق، المسيطرة على العاصمة طرابلس، ودخول تركيا على خط الأزمة.
وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ”أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا“.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على ”أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي“.
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