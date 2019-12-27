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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الصحة بالإنتقال يكشف لـ"اليمن العربي" دور الهلال الأحمر الإماراتي مع الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
قال سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن الهلال الاحمر الإماراتي داعم دائما ولن ينسى ذلك الدعم والوقوف الإنساني وسيسجلة التاريخ بأحرف من نور.
وأكد الشبحي لـ"الخليج 365"، أن الهلال الأحمر قام بترميم المستشفيات والمعاهد والشوارع ودعم بالمعدات والمستلزمات الطبية و ودعم الكليات الطبية واول من أعاد مركز الحوادث والطوارى مستشفى الجمهورية عدن والكثير من المستشفيات والعناية بالجرحى والمصابين
وأضاف رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن الهلال الاحمر الإماراتي قام بآعمال كثيره جدا وفي مختلف الجوانب ومنها الاغاثية ايضا للمواطنين.
وبين الشبحي، أن هناك كوادر جنوبية لها باع اصيل في تقديم الخدمات الطبية أكان في ضروف الحرب أو السلم ودائما يقدم كل مايستطيعوا من أجل المريض وحسب الامكانيات المتاحة ولن يتخاذلوا في تقديم كل امكانيتهم وقدراتهم في خدمة المواطن
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