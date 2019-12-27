الثقافة تتعهد بحل مشكلة الإقامة للفنان السيندار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 تعهد وزير الثقافة مروان دماج بالعمل على حل مشكلة الصفة الدبلوماسية والإقامة لفنان اليمن الكبير احمد السنيدار في مصر بما يليق به وبمكانته وتاريخه الفني.

Advertisements جاء ذلك خلال زيارة دماج للفنان السنيدار بمقر اقامته بالقاهرة للاطمئنان على صحته ومناقشة مشكلة اقامته الدبلوماسية. ورحب الوزير بمقترح السنيدار لعمل مشروع وطني للحفاظ على الاغنية اليمنية وتوثيقها. ويعد الفنان احمد السنيدار أحد اعمدة الفن اليمني الأصيل والذي بدأ مسيرته الفنية منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي وقدم على مدى سنوات طويلة تشكيلة واسعة من الأغاني والاناشيد الوطنية والثورية والتي مازال صداها يردد الى الان من قبل الجيل الحالي.

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