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صدور قرار بتعيين عبدالرحيم الفتيح مديراً لمديرية المخا

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عدن - ياسمين التهامي - صدر قرارا يقضي بتعيين الأستاذ عبدالرحيم الفتيح مديرا لمديرية المخا خلفا للأستاذ سلطان محمود.

ويعد الفتيح من القيادات المؤتمرية الشابة والواعدة وعضوا في الأمانة العامة للحزب وأحد الذين فروا من سطوة مليشيا الحوثي.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وهذا وستشهد مديرية المخا بحسب مصادر مقربة من الفتيح مشاريع تنموية جادة لتستعيد حضورها ودورها التاريخي والنضالي كأقل ما يمكن تقديمه لمديرية واعدة كالمخا.

من جهتهم شن ذباب الإصلاح الإلكتروني حملات مسعورة مكشوفة ومكررة كما هو ديدنها للنيل من القيادات المؤتمرية ومواقفهم النضالية الواضحة ويمثل الفتيح أحد هذه القيادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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