شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار بتعيين عبدالرحيم الفتيح مديراً لمديرية المخا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرارا يقضي بتعيين الأستاذ عبدالرحيم الفتيح مديرا لمديرية المخا خلفا للأستاذ سلطان محمود. ويعد الفتيح من القيادات المؤتمرية الشابة والواعدة وعضوا في الأمانة العامة للحزب وأحد الذين فروا من سطوة مليشيا الحوثي. جديد "الخليج 365" Advertisements وهذا وستشهد مديرية المخا بحسب مصادر مقربة من الفتيح مشاريع تنموية جادة لتستعيد حضورها ودورها التاريخي والنضالي كأقل ما يمكن تقديمه لمديرية واعدة كالمخا. من جهتهم شن ذباب الإصلاح الإلكتروني حملات مسعورة مكشوفة ومكررة كما هو ديدنها للنيل من القيادات المؤتمرية ومواقفهم النضالية الواضحة ويمثل الفتيح أحد هذه القيادات.

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