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شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” أمن المملكة " السعودية " يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع ( فيديو ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - معتقلي الرأي✔@m3takl
عاجل
محافظ "القريات" يوجه السلطات لإصدار أمر فوري للقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.
السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر. #بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1
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🔴 عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl)
محافظ "القريات" يوجه السلطات لإصدار أمر فوري للقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.
السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر. #بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1 pic.twitter.com/ThTBHasSNO
🔴 عاجل
محافظ "القريات" يوجه السلطات لإصدار أمر فوري للقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.
السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر. #بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1 pic.twitter.com/ThTBHasSNO
Advertisements— معتقلي الرأي (@m3takl) December 26, 2019
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🔴 عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl) December 26, 2019
محافظ "القريات" يوجه السلطات لإصدار أمر فوري للقبض على سيدة حامل وأم لـ 16 طفلاً على خلفية محاولتها التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى حول الفساد في المحافظة.
السيدة حالياً مختفية عن الأنظار و قد نشرت مقطعاً صوتياً عن الأمر. #بنت_القريات_تستنجد_بولي_العهد1 pic.twitter.com/ThTBHasSNO
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.