شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شخصان واصيب اخر باشتباكات عنيفة بين فصائل متناحرة بـ تعز وقال مصدر محلي لـ ""الخليج 365"" ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل شخين واصبة اخر من الطرفيين في منطقة القبة القريبة من مقر محافظة تعز الشرعية جديد "الخليج 365" Advertisements وحصل "الخليج 365" على اسماء القتيليين " عبده احمد" و "مهيب حمود"

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