هل تحققت تسريبات ‘‘مجتهد‘‘؟؟ شاهد ماذا حدث اليوم لـ ‘‘تركي آل الشيخ’’ وصدم الملايين

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عدن - ياسمين التهامي - بعد تسريبات للمغرد الشهير، مجتهد، عن قرار مرتقب لبن سلمان بإزاحة تركي آل الشيخ عن رئاسة هيئة الترفيه وتحويلها لشركة "دلة البركة" التي يملكها صالح كامل، رجل الأعمال الذي كان معتقلا سابقا في فندق الريترز بسبب قضايا فساد.

حيث نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم، استبيانًا مفاجئًا بشأن اعتزاله على موقع "تويتر" من بداية العام المقبل.

وكتب "آل الشيخ" في تغريدة له علي "تويتر": أفكر جديًا في 1-1-2020 م أن أعتزل "تويتر".. هل - قرار حكيم - لا تعتزل - قرار يخصك".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع التغريدة، الذين فوجئوا بها، معتبرين أن قراره له سلبيات وإيجابيات.

وكتب أحدهم: "له سلبياته وإيجابياته.. السلبية: أنت لحالك تعتبر الواجهة الدعائية الأكثر تأثيرًا للترفيه. إغلاق الحساب بيحرم الترفيه أهم شخصية مؤثرة للدعاية له محليًّا".

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وأضاف أما "الإيجابية: بُعدك عن الأضواء بيقلل جدل خصومك عليك، وهذا بيمنحك بعض الهدوء للعمل بكفاءة خلف الستار بدون صدام من بعض الفئات معك شخصيًّا".

يذكر أن وسم "إعفاء تركي آل الشيخ" تصدر موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه.

وأثارت الهيئة العامة للترفيه السعودية، أزمة داخل مجلس الشورى، بعد أن انتقد عدد من الأعضاء الحفلات الراقصة والاستعانة بفرق عالمية مثيرة للجدل.

وطالب مجلس الشورى، الرئيس العام لـ"هيئة الترفيه"، تركي آل الشيخ، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت بأن تكون الفعاليات مراعية لهوية السعودية، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)

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