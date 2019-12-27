شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة الجنوبية تستهدف تحركات الإصلاح غرب المحفد بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 قالت مصادر ميدانية، أن قوات المقاومة الجنوبية في مديرية المحفد بأبين إستهدفت ظهر اليوم تحركات مشبوهة لميليشيا حزب الإصلاح في منطقة الحمّام غرب المديرية .

وذكرت المصادر أن المقاومة نصبت كميناً محكما إستهدف سيارة تموين تابعة لمليشيا الاصلاح الإخوانية في منطقة الحمّام غربي مديرية المحفد وأشارت إلى ان الكمين أسفر عن إستهداف سيارة تحمل تموين لمليشيا الاصلاح كانت قادمة من مديرية مودية صوب المحفد ، مما أدى إلى احراقها بالكامل وقتل ممن كانوا بداخلها

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