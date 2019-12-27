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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة .. توجيهات بإجراء الدراسات الهندسية لطريق استراتيجي بطول 115 كلم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
وجه محافظ شبوة محمد بن عديو بإجراء الدراسات الهندسية والفنية لمشروع شق وسفلتت طريق السليم ـ العبيلات وادي نعظة بطول 115 كيلو متر.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن من شأن الطريق الجديد ان يربط مديريات بيحان بالخط الدولي ـ عتق ـ العبر، والذي سيخدم تجمعت سكانية عديدة بالإضافة الى شركات النفط العاملة في مواقع متفرقة من الصحراء.
وسيأخذ الطريق شكل القوس الهلالي الذي سيعمل على ربط مثلث مروره بخط بيحان عتق من جهة وخط العبر عتق من الجهة الأخرى .
وحث المحافظ مكتب الأشغال العامة والطرق على ضرورة الشروع في إجراء الدراسات الهندسية للمشروع واستكمالها في غضون الشهرين القادمين.
وقضت توجيهات المحافظ بتمويل المشروع من عائدات مبيعات نفط القطاع خمسة، والذي يجري العمل على قدم وساق لاستئناف تصدير الانتاج من هذا القطاع النفطي عقب استكمال مشروع خط الأنبوب الجديد لنقل إنتاج مختلف الحقول النفطية من مأرب وشبوة عبر ميناء تصدير النفط بالنشيمة والذي شارفت الأعمال فيه على الانتهاء.
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