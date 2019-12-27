سياسي لـ"اليمن العربي": يجب تنفيذ أتفاق الرياض لهذه الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

قال محمود الطاهر الكاتب والسياسي اليمني، أن الوضع العسكري يبدو أن هناك تململ دولي بشكل كامل بسبب تأخر الحسم مع المليشيا الحوثية، وإطالة أمد الحرب، وهناك توجه لدى التحالف العربي بالحسم العسكري أو السياسي مع الجماعات الحوثية من خلال أولأ توحيد كافة الجهود نحو المعركة الكبرى، وهو تحرير اليمن من الاحتلال الإيراني عبر أذرعها الحوثية، وهذا ما يلوح لنا بالأفق عنوان عريض يتحدث عن بداية النهاية للحرب في اليمن والمليشيا الحوثية.

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واكد الطاهر لـ"الخليج 365"، أنه يجب بتعجيل تنفيذ إتفاق الرياض بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه اليمنيين بسبب المليشيات الحوثية، وكذلك بسبب الاختلاف السياسي بين المكونات اليمنية في المناطق المحررة، وهو ما قد يحدث قريبًا في حال تم تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.

وأضاف الكاتب والسياسي اليمني، أنه في كل الأحوال أن المجلس الانتقالي الجنوبي في إتفاق الرياض وقع على شراكة جنوبية وعلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية وتفعيل الجبهات لصالح المعركة الكبرى ضد الحوثيين، وهذا يعكس وعيا جنوبيا ومسؤولية عالية و التزاما اخلاقيا تجاه معاناة الشعب شمالا وجنوبا.