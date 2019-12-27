اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجعدي يوجه رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يوجه رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

وجه الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا .

Advertisements

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "مصابون بوهم إعادة تركة الرجل المريض ) الخلافة العثمانية ( على يدي ) علي شوربان الإخوان ( .!!" .

وأضاف "هؤلاء الواهمين الذين يستقوون اليوم بتركيا وينسجون مؤامراتهم ضد التحالف العربي ، يصرون ان الطريق لاستعادة خلافتهم يمر من الجنوب ومن عدن تحديدا وليس من تل أبيب أو طهران .!!" .

وجاءت تغريدة الجعدي بالتزامن مع تحركات يقوم بها حزب الإصلاح لإشهار إئتلاف أو مكون سياسي مناهض للتحالف العربي الذي تقوده .  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجعدي يوجه رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا