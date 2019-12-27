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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي يوجه رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
وجه الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، رسالة إلى الواهمين الذين يستقوون بتركيا .
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "مصابون بوهم إعادة تركة الرجل المريض ) الخلافة العثمانية ( على يدي ) علي شوربان الإخوان ( .!!" .
وأضاف "هؤلاء الواهمين الذين يستقوون اليوم بتركيا وينسجون مؤامراتهم ضد التحالف العربي ، يصرون ان الطريق لاستعادة خلافتهم يمر من الجنوب ومن عدن تحديدا وليس من تل أبيب أو طهران .!!" .
وجاءت تغريدة الجعدي بالتزامن مع تحركات يقوم بها حزب الإصلاح لإشهار إئتلاف أو مكون سياسي مناهض للتحالف العربي الذي تقوده السعودية .
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