شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي محمد بن راشد يُثير جدلاً واسعاً بسبب هذه التغريدة عن خوف الحاكم من شعبه!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عصر السلام@alsrebih ملايين الشباب تعثروا بسبب تدخل حكام دول اخرى في شوؤن بلادانهم الخاصة. مشكلة الشباب العربي تكمن في عدم وجود اسقرار سياسي في العالم العربي ككل! Advertisements كل فترة وهناك صراع وحروب ودمار،،،

واساسها هي المخاوف

وكل الدول تشارك ويعنى هذا مشاركة ＜الحكام ＞في مشاكل الشعوب والشباب.

يا شيخ،، محمد ٠ ملايين الشباب تعثروا بسبب تدخل حكام دول اخرى في شوؤن بلادانهم الخاصة.



مشكلة الشباب العربي تكمن في عدم وجود اسقرار سياسي في العالم العربي ككل!



كل فترة وهناك صراع وحروب ودمار،،،

واساسها هي المخاوف

وكل الدول تشارك ويعنى هذا مشاركة ＜الحكام ＞في مشاكل الشعوب والشباب.

يا شيخ،، محمد — عصر السلام (@alsrebih) December 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي محمد بن راشد يُثير جدلاً واسعاً بسبب هذه التغريدة عن خوف الحاكم من شعبه!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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