شاهد.. وصلة رقص لـ سما المصري في ملهى ليلي

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 01:01 صباحاً - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد من احد النوادي الليلية.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، بملابس ضيقة اظهرت مفاتنها وهي ترقص وتتمايل بينما كان احدهم يردد “يا قمر”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ودا حال الواحد لما يزهق ويجيب آخره من كل الناس”.