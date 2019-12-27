البكري يستعرض الإنجازات التي تحقق في قطاع الشباب والرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

أستعرض وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع الشباب والرياضة الذي قال أنه له اهمية في حياة ومستقبل الوطن .



وأضاف في سلسلة تغريدات له بتويتر، "ومن هذا المنطلق والمسئولية تقوم وزارة الشباب والرياضة ببناء وإعادة تأهيل لعددا من المنشاءات الرياضية والملاعب الكروية سترى النور قريبا خلال العام 2020" .. مشيراً إلى أن العمل مستمر على قدم وساق في إعادة تأهيل ملعب الحبيشي واحداً من اقدم الملاعب اليمنية، حيث يتم أستكمال بناء المنصة الرئيسة وغرف للحكام وللاعبين وتعشيب أرضية الملعب بالعشب الصناعي المعتمد من الفيفا الذي قد تم توريده وتركيب مقاعد للجمهور وكبار الضيوف وصيانة الإنارةوقنوات صرف المياه

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وتابع "كما يسير العمل على مشروع الملعب الاولمبي في مأرب والمكون ومن أعمال إنشائية لمدرجات الجماهير ومنصة كبار الضيوف وصالة تدريب وصالة للإعلاميين وغرف تغيير ملابس للفرق وملحقات أخرى حيث بلغت نسبة الانجاز 90% فيما تجاوزت نسبة الأعمال في تهيئة أرضية الملعب 60 % على أن يصل العشب قريبا" .

ولفت إلى ملعب سيئون الأولمبي يقترب من الأنجاز .. مضيفاً أنه تم تهيئة الساحه العامه وفرد العشب المعتمد من الفيفا الذي تم توريده واستكمال الملاحق وغرف اللاعبين والحكام والاداريين .

وأضاف "هناك ترتيبات بين وزارة الشباب والرياضة والسلطه المحليه بشان استكمال مضمار الاستاد بتركيب الترتان وعمل الانترلوك ومقاعد المدرجات" .

وأفاد أنه يتم إعادة تأهيل ملعب الشهيد معاوية بمحافظة #لحج ويشمل المشروع تنفيذ اعمال تعشيب الملعب بالعشب الصناعي المعتمد اضافة الى تركيب كراسي للجمهور ومنصبة كبار الضيوف وملحقاتها واعمال الانارة وتوفير مولد كهربائي بقوة 500 كيلو وتجهيز الملعب بإذاعة داخلية واجهزة صوتيات بمواصفات حديثة .