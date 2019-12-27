شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني مسهور يدعو إلى الحجر السياسي على الرئيس هادي ونائبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 دعا الكاتب الصحفي، هاني مسهور، إلى الحجر السياسي على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه، الفريق علي محسن الاحمر .

وقال مسهور في تغريدة له بتويتر، "تعريض الأمن القومي العربي للخطر عبر شرعية تفتح الأبواب للتدخل التركي في اليمن تستدعي عملية (حجر سياسي) لهذه الشرعية المهترئة" . ونشر مسهور مع تغريدته صورتين للرئيس هادي ونائبه، في إشارة إلى أن هذين من يجب الحجر السياسي عليهما .

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