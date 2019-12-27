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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عسكري سعودي يكشف حقيقة إستهداف صاروخ حوثي لمعسكر في نجران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
سخر إعلامي عسكري سعودي من مزاعم المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية صادق سريع بشإن إستهداف أحد المعسكرات في نجران بصاروخ باليستي .
وقال سليمان الدوسري المتخصص بالإعلام العسكري، في تغريدة له بتويتر، أن الصاروخ سقط في مكان خالي وفشل في إستهداف أي هدف .. نافياً مزاعم الميليشيات بهذا الشأن .
وأضاف أن الإستهداف لم يسفر عن سقوط أي شهيد .. مؤكداً ان الميليشيات يكذبون للبحث عن انتصارات وهمية .
وزعمت الميلشيات أن صاروخ باليستي إستهدف اليوم الجمعة، معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران .
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