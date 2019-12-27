عسكري سعودي يكشف حقيقة إستهداف صاروخ حوثي لمعسكر في نجران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص



سخر إعلامي عسكري سعودي من مزاعم المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية صادق سريع بشإن إستهداف أحد المعسكرات في نجران بصاروخ باليستي .

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وقال سليمان الدوسري المتخصص بالإعلام العسكري، في تغريدة له بتويتر، أن الصاروخ سقط في مكان خالي وفشل في إستهداف أي هدف .. نافياً مزاعم الميليشيات بهذا الشأن .

وأضاف أن الإستهداف لم يسفر عن سقوط أي شهيد .. مؤكداً ان الميليشيات يكذبون للبحث عن انتصارات وهمية .

وزعمت الميلشيات أن صاروخ باليستي إستهدف اليوم الجمعة، معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران .