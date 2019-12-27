العناني يتفقد سير العمل في مشروع محطة عدن الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

تفقد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، محمد العناني، اليوم الجمعة ، سير العمل في مشروع محطة عدن الجديدة 264ميجا بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأستمع الوزير العناني من المسؤولين والشركة المنفذة للمشروع، إلى شرح حول ما تم تنفيذه في المشروع ومرافقه المختلفة .

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وأشاد الوزير بأهمية هذا المشروع في تحسين مستوى الخدمة في محافظات عدن لحج ابين .. مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي سيلمس نتائجها المواطنيين في عموم المحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في ظل ما تحظى به من أهتمام من قبل الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية.

وحث على بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بواقع الكهرباء .. معربا عن ثقته بإن الإيام القادمة ستكون أفضل وستشهد خدمة الكهرباء المزيد من التحسين والتطوير .

كما التقى وزير الكهرباء بالشركة المنفذة للمشروع، وأستمع منها إلى شرح تفصيلي عن واقع سير العمل في مشروع محطة عدن الجديدة264ميجا.

وأكد الوزير العناني أن محطة عدن الجديدة 264ميجا الغازية وتصريف الطاقة 132 ك.ف تعد من المشاريع الإستراتيجيا لقطاع الكهرباء واكبر مصدر لتوليد الطاقة وبالتالي يجب أن تخضع للقدر الكافي من الإهتمام .. مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا المشروع ودراسة كافة السبل المتاحة للاستفادة من هذا المشروع وإدخالها لنطاق الخدمة في أقرب وقت ممكن .