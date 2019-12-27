الميليشيات تنهب مساعدات طبية خاصة بمرض الإنفلونزا وأدوية أطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت مصادر أممية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمليات سرقات واسعة تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية، للمساعدات الخاصة بالصحة المقدمة من المنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.



ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي عن تلك المصادر، أن وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية قامت بالتحفظ على اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الخنازير التي قدمتها المنظمة الأممية ورفضت توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بداعي إخضاعها للفحوصات للتأكد من سلامتها وعدم انتهاء صلاحياتها.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها تفاجأت بأن هذه اللقاحات تم بيعها على المستشفيات الخاصة من قبل مسؤولي وزارة الصحة الحوثيين مقابل مبالغ مالية باهظة.

وتحدثت المصادر، عن عمليات سرقات ونهب واسعة لمخصصات ونفقات المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم حملات التطعيم الروتيني التي تنفذ في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن قيادة الميليشيات الحوثية قامت بنهب ما يقارب 600 مليون ريال من دعم منظمة الصحة العالمية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال في العاصمة صنعاء، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

وكانت سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، اعترفت مؤخرا، بوفاة 94 شخصاً بوباء أنفلونزا الخنازير (H1N1) بعد أسابيع من محاولتها تضليل الرأي العام حول انتشار الوباء وخطره.