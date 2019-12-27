شاهد.. ضاحي خلفان يستشهد بخطاب قديم للقذافي ضد الأتراك ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على حسابه في “تويتر” مقطعا من خطاب قديم جدا للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قال إن القذافي حذر فيه الليبيين من عودة الاحتلال العثماني. وذكر خلفان إن القذافي قال لمواطنيه إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة .

جدير بالذكر ذكر أن الرئيس الليبي الراحل تطرق في هذا الخطاب إلى فترة الاستعمار العثماني لبلاده في معرض تحذيره من عودة الاحتلال الأوروبي والإيطالي تحديدا إذا ما توفرت ظروف مشابهة لتلك التي كانت أيام الغزو مطلع القرن العشرين.

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