شكرا لقرائتكم خبر عن يكافح السرطان ويحسن صحة القلب .. تعرّف على 6 فوائد صحية للريحان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوصى عدد من خبراء الصحة والتغذية بزراعة الريحان وتناوله، مشيرين إلى أن هذا النبات له العديد من الفوائد الصحية للجسم، وذلك لاحتوائه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التي تقي من الكثير من الأمراض. ويعد الريحان واحداً من الأعشاب الرئيسية في عدد من الأكلات المشهورة في إيطاليا وجنوب شرق آسيا، وله رائحة ومذاق مميز، وحدد الخبراء وفقاً لموقع “ديلي هيلث بوست” 6 فوائد للريحان على الصحة:

1- يعالج مشاكل المعدة: فمشروب الريحان الدافئ يعالج تشنجات المعدة ويخلص الجسم من الغازات والطفيليات المعوية، كما يمنع فقدان الشهية ويساعد في تحسين كفاءة الكلى ومنع احتباس السوائل.

جديد "الخليج 365"

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2- الكوليسترول: يساعد كذلك مشروب الريحان في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الـدم.

3- مضاد للالتهاب: تساعد مضادات الأكسدة التي يكتظ بها الريحان في تحسين أعراض التهاب المفاصل، والقولون العصبي وغيرها من حالات الالتهاب.

4- يكافح السرطان: مضادات الأكسدة تساهم كذلك في تقليص حجم الأورام السرطانية، وتمنع تكوين هرمون هيدروجين اللاكتات، وهو الإنزيم الذي يساعد في تكون الأورام.

5- يحسن صحة القلب: يحتوي الريحان على المغنيسيوم الذي يساعد في تحسين صحة القلب، كما أنه ينظم ضربات القلب ويساعد في خفض الـدم ومنع أمراض القلب المتعلقة بالشريان التاجي.

6- فوائد أخرى: يعد الريحان كذلك مصدراً جيداً لفيتامين “سي”، والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد.