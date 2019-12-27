شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة دم خاشقجي تلاحق ابن سلمان.. نيوزيلندا تصدم السعودية العظمى بهذا القرار بعد مسرحية محاكمة القتلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في صفعة جديدة قوية للنظام السعودي القمعي الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للممكلة، قررت الحكومة النيوزيلندية حظر زيارات الأشخاص المتورّطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم ترد أسماء الأشخاص الذين حظرتهم الحكومة في التعليمات المرسلة إلى موظفي الهجرة في نيوزيلندا، لكن هناك قائمة بتلك الأسماء، حسب موقع Stuff النيوزيلندي. وبدأ تطبيق تلك القيود مطلع ديسمبر الجاري.

وأفادت المقررة الأممية الخاصة بأن هناك أدلةً موثوقة على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية عن قتل جمال خاشقجي.

وتُصِرُّ السلطات السعودية على أنّ القتلة لم يتحركوا بأوامرٍ من الأمير محمد. وقدّمت الرياض 11 شخصاً مجهولاً إلى المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، بتهمة قتل خاشقجي.

Advertisements

وفي وقتٍ مُبكّر من الأسبوع الجاري، حكمت محكمةٌ سعودية على خمسة أشخاص بالإعدام، وسجنت ثلاثةً آخرين بتهمة قتل خاشقجي.

وشُوهِد الصحفي (58 عاماً)، الذي كان يُقيم في الولايات المتحدة ويكتب أعمدةً لصحيفة Washington Post الأمريكية ومن أكبر ناقدي الأمير محمد، للمرة الأخيرة وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي من أجل استخراج الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته خديجة جنكيز.

ويأتي حظر السفر هذا في أعقاب خطوةٍ مُشابهة من جانب الولايات المتحدة في أبريل، حين أصدرت قيوداً ضد 16 سعودياً، من بينهم مساعدٌ سابق لولي العهد.

لكن اسم محمد بن سلمان نفسه لم يُدرج على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية. وفي الوقت ذاته، أُدرِجَ اسم غريس موغابي أيضاً على قائمة الخاضعين لقيود التأشيرة النيوزيلندية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لعنة دم خاشقجي تلاحق ابن سلمان.. نيوزيلندا تصدم السعودية العظمى بهذا القرار بعد مسرحية محاكمة القتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.