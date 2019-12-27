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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقتصادي يمني يفند مزاعم بيان فرع البنك المركزي في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
فند الإقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، المزاعم التي تضمنها البيان الصادر عن فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن ما أسمتها فساد البنك المركزي في عدن
وقال الكمالي في تغريدات له بتويتر، "فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين كشف أول أمس، لأول مرة أنه تم إصدار 500 مليار ريال من النقود الجديدة عامي 2015 و 2016، لمواجهة النفقات ودفع الرواتب، لم يوضح البنك هل طبعت في روسيا أو في أعوام سابقة وظلت في خزائن البنك وتم إصدارها وطرحها للتداول بعد انقلاب الحوثي" .
وأضاف "بنك صنعاء، زعم أن الحكومة طبعت 1.7 تريليون ريال وهذا غير صحيح، المطبوعات لم تتجاوز تريليون ريال وكانت على دفعات، ويقول البنك أن العرض النقدي وصل إلى ثلاثة تريليون ريال وأنه كارثي على الاقتصاد، رغم أنه أقل من العرض النقدي في 2015 الذي بلغ 3.2 تريليون ريال ولم يكن كارثيا حينها" .
وأشار إلى أن بيان بنك صنعاء الخاضع للحوثيين تطرق ضمنيا لقرار مصادرة النقود الجديدة، بالإشارة إلى أنهم أيضا أصدروا 500 مليار ريال جديدة وإلى أن البنك المركزي عدن يبرر الطباعة بدفع الرواتب .
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