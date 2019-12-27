كاتب يكشف مؤامرة "الجبواني" والإخوان ضد التحالف العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365



كشف الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، مؤامرة صالح الجبواني، ومليشيات الإخوان الإرهابية ضد التحالف العربي.

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واعتبر أن المؤامرة تتمثل في بث الشائعات والأكاذيب، مؤكداً أنها لضرب العلاقة ما بين الشعب والتحالف.

وقال الزعتر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "وزير النقل اليمني صالح الجبواني سخر نفسه لخدمة المشروع الإخواني في اليمن والقائم على صياغة الشائعات والأكاذيب لضرب العلاقة مابين الشعب اليمني والتحالف العربي".

واحتفلت وسائل إعلام إيرانية وقطرية وإخوانية، بزيارة صالح الجبواني إلى تركيا، تركزت وفق تصريحاته حول "تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن".

وتأتي هذه الزيارة على الرغم من معاداة تركيا للمملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي.