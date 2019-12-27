غلاب يكشف أن عيال قطر أبشع من داعش والإخوان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

‏ صنعاء - الخليج 365



قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، إن "أبشع من داعش والإخونج الأتراك عيال قطر ‏لابسي أقنعة اليسار رضوخ ونفاق وابشع من عكفي واللعن من مرتزق نذل".

Advertisements

‏ وأضاف غلاب في منشورات رصدها "الخليج 365" - "اليسار الذي أصبح جناحا حوثيا لعنة ضد العدالة والمساواة والحرية".

‏وتابع "مرتزق يراه العكفي نذل مكتمل الاركان ‏وعاد اليمن يشتي الف حكاية ليتخلص منهم قبل ان يتحرر من عنصرية الكهنوت".

‏ ومضى" إذا وجدت من يقول يماني وفي قلبه ذرة إيمان باسم الله من اجل الاتراك والايرانيين لا تركنوا عليه وان تعلق بأستار الكعبة".

وأشار إلى أن "‏المصلحة الوطنية حراك تلقائي وإجباري وواقع بلا أدلجة ولا تنظيمات عابرة للحدود وانسان من اجل نفسه وحرية ووطن ‏وعروبة وروح ووجود ومصلحة وتاريخ ووطن بلا خزعبلات الانذال".