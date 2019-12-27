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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غلاب يكشف أن عيال قطر أبشع من داعش والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
صنعاء - الخليج 365
قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، إن "أبشع من داعش والإخونج الأتراك عيال قطر لابسي أقنعة اليسار رضوخ ونفاق وابشع من عكفي واللعن من مرتزق نذل".
وأضاف غلاب في منشورات رصدها "الخليج 365" - "اليسار الذي أصبح جناحا حوثيا لعنة ضد العدالة والمساواة والحرية".
وتابع "مرتزق يراه العكفي نذل مكتمل الاركان وعاد اليمن يشتي الف حكاية ليتخلص منهم قبل ان يتحرر من عنصرية الكهنوت".
ومضى" إذا وجدت من يقول يماني وفي قلبه ذرة إيمان باسم الله من اجل الاتراك والايرانيين لا تركنوا عليه وان تعلق بأستار الكعبة".
وأشار إلى أن "المصلحة الوطنية حراك تلقائي وإجباري وواقع بلا أدلجة ولا تنظيمات عابرة للحدود وانسان من اجل نفسه وحرية ووطن وعروبة وروح ووجود ومصلحة وتاريخ ووطن بلا خزعبلات الانذال".
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