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10 قتلى وجرحى وأسير من المليشيات بنيران الجيش في المهاشمة بالجوف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

الجوف - الخليج 365 

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أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف، بسقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أفراد الجيش الوطني في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله  إن أبطال الجيش الوطني أفشلوا محاولة تسلل مجموعة من عناصر المليشيات إلى أحد المواقع بجبهة المهاشمة.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش استدرجوا العناصر المتسللة إلى كمين محكم وتمكنوا من أسر مشرف حوثي وقتل ٣ من عناصر المليشيات الحوثية وإصابة أكثر من ٦ آخرين.. مشيراً إلى اليقظة العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش.  

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