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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. اللجنة الرئاسية توجه بمنع سفر قيادات إخوانية من تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
كشفت مصادر خاصة، الجمعة، بأن اللجنة الرئاسية وجهت بمنع سفر قيادات إخوانية متهمة باغتيال الشهيد العميد عدنان الحمادي.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن" اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق باغتيال الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وجهت بالمنع من السفر إلى خارج الأراضي اليمنية لكلٍ من عبد فرحان سالم، خالد فاضل، ضياء الحق الأهدل".
وبحسب المصادر، فإن "الإخواني ضياء الحق الأهدل المتهم في جريمة اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي وعبر قناة الحدث ينفي انتماءه لحزب الإصلاح".
ويأتي في مؤشر يدل على بداية المخطط لتبرئة الحزب من الجريمة بعد انكشاف الإرهابي ضياء الأهدل وتورطه بالجريمة.
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