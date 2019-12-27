شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجأة بهوية الفاعل والضحية!..وأين تمت العملية؟ .. جريمة شرف وهتك عرض ‘‘شابة عذراء‘‘ تهز الإمارات (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام إماراتية، أن محكمة الجنايات في دبي باشرت محاكمة مزارع يبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة هتك عرض ابنة مخدومه (تسع سنوات)، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل، والتحرش بها بطريقة سافرة لدرجة أصابت الفتاة بصدمة نفسية.

وحسب صحيفة الإمارات اليوم، قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في منزلها وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.

جديد "الخليج 365"

Advertisements



وقال والد الطفلة أن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع تحرش بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وحكت له التفاصيل السابقة، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتحرشه بالفتاة، مشيراً إلى أنه تحسّس جسدها.