هل فشل اتفاق الرياض) : تقرير دولي يفجر قنبلة مدوية ويتحدث عن دعم دولة عظمى للمجلس الانتقالي وانفصال الجنوب عن الشمال

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عدن - ياسمين التهامي - رقص وعري ومخدرات.. ضبط 100 شاب وفتاة في أكبر واقعة تحرش بالمملكة الإمارات : تباغت عيدروس الزبيدي وتطيح بأبرز القيادات العسكرية للانتقالي وتعين بديلاً له (أسماء) مصادر تكشف عن عرض قدمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح .. للرئيس "هادي" للخروج من اليمن ورد الاخير عليه..وصفقة سياسية ابرمت وحسمت توحيد شطرى اليمن ! (وهذه تفاصيل العرض) هذه الصورة “أحد أسباب طلاق الأميرة هيا من محمد بن راشد”.. سخرية واسعة من حاكم دبي (شاهد)

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