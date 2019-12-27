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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مجلس الوزراء يخرج عن صمته وينفي رسميا هذه الشائعة الخطيرة التي اثارت الرعب والهلع في نفوس الجميع ( صورة مرعبة )



نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بمنشور على صفحته في "فيسبوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تفشي فيروس " إنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتفشي فيروس " إنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف المزارع آمن تماما.

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وردنا الان..مجلس الوزراء يخرج عن صمته وينفي رسميا هذه الشائعة الخطيرة التي اثارت الرعب والهلع في نفوس الجميع ( صورة مرعبة )

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وشدد المنشور الخاص بمجلس الوزراء على "رفع درجة الأمان الحيوي بكل المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض".

وأشارت "الوطن" إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية ضد فيروس "إنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس " إنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال نوفمبر، فضلا عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يجرى التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي، وبلغ إجمالي عدد المزارع التي جرت معاينتها 2017 مزرعة.