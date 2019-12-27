شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..طارق عفاش يقصم ظهر الرئيس هادي ويقدم للامارات والانتقالي هدية لا تقدر بثمن ستقلب الامور راسا على عقب ويصبح الزبيدي حاكما للجنوب بدون منازع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..طارق عفاش يقصم ظهر الرئيس هادي ويقدم للامارات والانتقالي هدية لا تقدر بثمن ستقلب الامور راسا على عقب ويصبح الزبيدي حاكما للجنوب بدون منازع

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