شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : طبول الحرب تقرع في الخليج.. النفيسي يفاجئ الجميع ويكشف عن كارثة كبرى ستحدث قريبا في الخليج.. وهذه الدولة ستكون ساحة الحرب المشتعلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال المفكر الإسلامي والسياسي الكويتي المعروف، الدكتور عبد الله النفيسي، إن العراق یموج بالتغیرات، ما يؤشر على تغییرات كبري قادمة.

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تویتر”: “يخطئ من يظن أن إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا ھو مقدمة للانسحاب من المنطقة.. ھناك 140 ألف جندي أمريكي في دول التعاون.. وتوسيع قاعدة ( العدید) في قطر مؤشر آخر على نية البقاء، بالإضافة إلى تحدیث قواعدھا في العراق،وتطھیر الأنبار من المیلیشیات الشیعیة مؤشر آخر”.

وأضاف أن العراق يموج ھذه الأیام بتحركات أمريكية غير مسبوقة، منھا مداھمات القوات الخاصة الأمریكیة لمقرات میلیشیات محسوبة على إیران “العصائب” و”حزب الله” كمثال ، بعد أن استعملتھم أمریكا في مطاردة ” تنظيم الدولة”، وتريد الآن تجریدھم من السلاح.

عبدالله النفيسي يكشف عن كارثة كبرى ستحدث في الخليج

وتابع النفيسي: “يبدو أن الأمريكان يخططون لتغييرات ( كبرى) في العراق.. ويبدو كذلك أن العراق سیكون الساحة المشتعلة القادمة”، بحسب قوله.

وتابع قائلا :” وهذه المؤتمرات السیاسیة العراقیة في میتشیغان وبرلین تتم برعاية أمريكية، وتذكرنا بالمؤتمرات التي شجعتھا أمریكا قبل الإطاحة بصدام 2003″.

وأشار أيضاً إلى أن بقاء وزیر خارجیة إيران في النجف خمسة أیام خبر ملفت للنظر.. الأرض في العراق بدأت تموج وتھز النفوذ الإيراني ھناك”.

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وأكد النفیسي أن جواد ظریف یجتمع بعشائر الشیعة ویتودد لھم، وأن الجنود الأمريكان یتشون في شوارع بغداد بدون أسلحتھم دليل على قبول الشارع البغدادي لھم.، وأن ذلك یعتبر حرب نفسیة.

وكان النفيسي قد أشار في تدوينات سابقة إلى أن التغییر السياسي الدراماتيكي في العراق – في الأعم-

تحركه مفاعيل خارجیة.

وأضاف : في 1917 احتلال الإنجلیز بغداد وأسقطوا السلطة العثمانیة وجاءوا بفیصل الأول من الحجاز. وفي عام 1958 وبفعل التقاطب الأنجلو- أمریكي في المنطقة كان انقلاب “قاسم” و”عارف” و”مجزرة قصر الرحاب”.

كما أنھ بفعل الانسداد السياسي بین صدام والأمركيان 2003 جاء الغزو الأمریكي للعراق وتم تسلیم العراق لإیران على طبق من فضة.

عبدالله النفيسي يكشف عن كارثة كبرى ستحدث في الخليج

واختتم حدیثھ قائلا : الیوم 2019 وبعد أن تمادت إیران في العراق یح ّرك الأمریكان عملیة سیاسیة خارجیة لتغییر سیاسي في العراق ربما ھذا العام.

من ناحیة أخري حذّر النفیسي أن ھناك جھات معادیة مستمرة في نشر مقالات ممھورة باسمي آخرھا مقال” ماذا تعرف عن عمان”، ٓو ٓرد فیھ عبارات عن عمان لا یمكن أن تصدر مني سواء عن عمان أوغیرھا”.

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