القاضي "هاشم الجفري" يؤكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

استقبل فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت أنس الخميس بمكتبه في المجمع القضائي بالمكلا وفد من مؤسسة صح لحقوق الإنسان فرع محافظة حضرموت برئاسة أ. "أحمد الحوري" رئيس فرع المؤسسة.



وفي اللقاء ثمّن القاضي "هاشم الجفري" الجهود المبذولة التي تقوم بها مؤسسة صح لحقوق الإنسان من خلال نزولاتها الميدانية المستمرة ومتابعة القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات العامة في حضرموت.

وأوضح فضيلته إلى أن الحاجة تستدعي تفعيل اللجنة الخاصة بالسجن والتي بتفعيلها المستمر سيؤدي إلى حل كثير من مشاكل السجناء بما فيها مشاكل السجناء المعسرين الذين أمضوا مدة الحبس المحكوم بها الا أنهم بقوا على ذمة حقوق مالية خاصة.

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وبشأن جرائم تعاطي المخدرات شدّد القاضي "هاشم الجفري" على ضرورة قيام الباحثين بدراسة أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها ووضع الحلول في معالجتها، وأشار إلى ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التأهيل والاصلاح للسجناء.

وأكد فضيلته بأن محكمة استئناف محافظة حضرموت والمحاكم الابتدائية التابعة لها تبذل جهود جبارة في البت وحل قضايا المواطنين بالرغم مما تعانيه من الشحة في الكادر القضائي.

ومن جانبه أعرب أ. "أحمد اللحوري" رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان فرع حضرموت عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال بوفد المؤسسة.. موضحاً لفضيلة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت عدد من المشكلات بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة بما فيها المشكلات الخاصة بأوضاع السجناء في مراكز الاحتجاز ومصلحةالتأهيل والاصلاح الذين على ذمة رهن الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، وكذلك أوضاع الأحدات بسببعدم إعادة فتح دار رعاية الأحداث حتى اللحظة.

فيما أبدى القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة الاستئناف تفهمه لما تم طرحه من مشكلات، وأكد بأنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والنيابة العامة لتصحيح أوضاع السجناء وأي مامن شأنه للصالح العام وصيانة حقوق الإنسان وحرياتهالتي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون.