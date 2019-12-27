أحد المصرفيين يكشف أوجه كارثية القرار الحوثي بمنع تداول العملة النقدية الجديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365



كشفت أحد المصرفيين في صنعاء عن أوجه كارثية القرار الحوثي بمنع تداول العملة النقدية الجديدة.

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وكشف في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، عن أوجه كارثية القرار الحوثي، إذ يؤكد أن الجماعة الحوثية، اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالا وهمية تسميها «الريال الإلكتروني».

ويضيف «يفترض أن يحدث العكس، حيث يتم سحب الأموال التالفة من الأسواق ومن التجار، بالتفاهم مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة».

وفي حين أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، دعت نقابة التجار اليمنيين إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها