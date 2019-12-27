ثلاثة أحزاب تتهم محور تعز بالتورط في غزو الحجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:



اتهمت أحزاب (الناصري -الاشتراكي-المؤتمر)في الحجرية محور تعز العسكري بتنفيذ أجندة بعيدة عن مهامه التي انشئ من اجلها في مواجهة الانقلاب الحوثي.

داعية الرئيس وحكومته والتحالف العربي الى محاكمة قيادات محور تعز العسكري الذي تتهمه بالتورط في غزو الحجرية من خلال ابتعاده عن الجبهات وملشنة الحياة المدنية وتدخله السافر في دعم الجماعات الخارجة عن القانون وتوفير الدعم الكامل للمليشيات العابثة بامن واستقرار الحجرية.

Advertisements

ففي خطوة حاسمة تحسب لها عبرت من خلالها عن ارادة الناس فتحت ثلاثة من احزاب الشرعية في الحجرية (الناصري -الاشتراكي-المؤتمر) النار على محور تعز العسكري متهمة اياة بتنفيذ اجندة بعيدة عن مهامه التي انشئ من اجلها في مواجهة الانقلاب الحوثي لافتة الى وقوفه وراء عمليات الغزو والفوضى التي تشهدها مناطق مختلفة من الحجرية التي تعيش حالة امن واستقرار وهو مالم يرق للجهات المسبطرة على محور تعز.

وفي بيان صادر عنها دعت الاحزاب الثلاثة الرئيسة في الحجرية رئيس الجمهورية وحكومته والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الى محاكمة قيادات محور تعز العسكري الذي تتهمه بالتورط في غزو الحجرية من خلال ابتعاده عن الجبهات وملشنة الحياة المدنية وتدخله السافر في دعم الجماعات الخارجة عن القانون وتوفير الدعم الكامل للمليشيات العابثة بامن واستقرار الحجرية.

منددة بملشنة الحياة المدنية واشاعة الفوضى والتطرف والارهاب ،داعية المواطنين الى الاصطفاف ضد هذا الثلاثي الذي يراد له ان يسود ،مؤكدة على اهمية استعادة هيبة الدولة ومحاسبة من قام بدعم واسناد القتلة بالمال والسلاح وتمكينهم من الهروب من السجن.

واكدت الاحزاب مساندتها للمحافظ نبيل شمسان ورئيس محكمة الحجرية ونيابة الشمايتين ،ومثمنة دورهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي كما ثمنت جهود اللواء 35 مدرع والقوات الخاصة والمواطنين في القبض على الهاربين واعادتهم الى السجن الذي طالبت ان يخضع لاشراف النيابة العامة وحماية القوات الخاصة.

الاحزاب الثلاثة (الناصري والاشتراكي ،والمؤتمر)شددوا على اخراج اللواء الرابع جبلي من المناطق المدنية الى مواقع تمكنه من المواجهات قوى الانقلاب الحوثية منتقدة هروبه الى الخلف لتحرير المحرر كما دعو الرئيس هادي القائد العام للقوات المسلحة والتحالف العربي الى سحب جميع القوات المحور العسكرية والمليشيات المسلحة المرافقة من مدينة التربة الى مسارح عملياتها السابقة ووقف حالة العبث الذي تقوم بها هذة القوات التي هددت السلم الاجتماعي واستقرار الحجرية الآمنة.