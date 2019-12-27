شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تواصل حوثنة الدولة بتعيين موالين لها في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365

Advertisements أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيات الحوثي تواصل حوثنة الدولة بتعيين موالين لها. وأوضحت المصادر، بأن مليشيا الحوثي أقالت الدكتور إسماعيل الشويطر من منصبه كنائب مدير للصحة والسكان بمحافظة إب ومديرا للرعاية الصحية بالمحافظة وعينت أحد الموالين لها بديلا عنه في إطار مشروعها الخاص بـ"حوثنة الدولة". ويأتي هذا في وقت تُجبر المليشيات الموظفين بالمؤسسات الحكومية على دورات طائفية جديدة بمختلف مديريات محافظة إب.

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