شكرا لبحثكم عن خبر خدابخش: الموت في صلاح الدين لايشكل خطورة على حياة السكان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مدير عام مكتب الصحة العامة بعدن الدكتور جمال خدابخش ان الوضع الصحي في مديرية البريقة ليس خطيرا .

واضاف في تصريح صحفي ان "مكتب الصحة مستعد لتنفيذ حملة رش ضبابي بعدد من مناطق مديرية البريقة" ، موضحاً أنه كلف مدير مكتب الصحة في البريقة بتحديد الأماكن الأكثر تضرراً من البعوض الناقل لحمی الضنك وسرعة الرش فيها لا سيما في منطقتي صلاح الدين والخيسة.

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وأشار إلى أنه تم رفد مديرية البريقة بكمية من المحاليل الوريدية والأدوية وخافضات الحرارة للإسهام في الحد من معاناة الأهالي نتيجة ظهور بعض حالات حمی الضنك .. مجدداً الدعوة لأئمة وخطباء المساجد والشخصيات الاعتبارية إلی المساهمة في رفع مستوی الوعي المجتمعي في محاربة بؤر ونواقل البعوض بمختلف أنواعه.

كما دعا خدابخش، الأهالي إلی ضرورة استشعار المسؤولية تجاه أنفسهم والعمل علی التخلص من البؤر المحتملة للبعوض الناقل للمرض، والحرص على إغلاق أواني المياه بإحكام وعدم تركها مكشوفة، وردم برك ومستنقعات المياه العذبة التي تعد بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للضنك.