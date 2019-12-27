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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر في إب
الجمعة 27 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر.
وأوضحت مصادر محلية، مقتل مواطن يدعى "حسين علي أحمد حسن" برصاص مسلح بمحافظة إب وسط فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية ونهب الممتلكات العامة والخاصة، في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وبينت المصادر، أن عصابة مسلحة اعتدت على أرضية مواطن في شارع الثلاثين غرب مدينة إب في محاولة منها للسطو عليها بقوة السلاح في ظل عمليات نهب وسطو تتعرض علها أراضي وممتلكات المواطنين بمحافظة إب من قبل نافذين وقيادات حوثية.
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