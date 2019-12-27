شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر في إب الجمعة 27 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر.

Advertisements وأوضحت مصادر محلية، مقتل مواطن يدعى "حسين علي أحمد حسن" برصاص مسلح بمحافظة إب وسط فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية ونهب الممتلكات العامة والخاصة، في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وبينت المصادر، أن عصابة مسلحة اعتدت على أرضية مواطن في شارع الثلاثين غرب مدينة إب في محاولة منها للسطو عليها بقوة السلاح في ظل عمليات نهب وسطو تتعرض علها أراضي وممتلكات المواطنين بمحافظة إب من قبل نافذين وقيادات حوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن والاعتداء على أرضية آخر في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.