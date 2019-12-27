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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثية تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة
الجمعة 27 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الأحياء السكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقناصة بشكل مكثف ومتواصل.
مصادر محلية في التحيتا أفادت عن قيام عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي بإستهداف منازل المواطنين الواقعة في الأطراف الجنوبية لمركز المدينة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف.
وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب الأحياء المكتضة بالسكان ، وقامت بعمليات قنص متقطع وخلقت حالة من الهلع والذعر في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال.
وأعرب سكان التحيتا عن تخوفهم من مواصلة المليشيات انتهاكتها اليومية ، والتي سبق أن ارتكبت جرائم وحشية بحقهم، وراح ضحيتها شهداء وجرحى من المواطنين الأبرياء.
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