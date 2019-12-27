اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعز.. القوات المشتركة تشتبك مع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح 

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. القوات المشتركة تشتبك مع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. القوات المشتركة تشتبكمع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح

الجمعة 27 ديسمبر 2019

تعز.. القوات المشتركة تشتبك مع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح 

تعز - الخليج 365

خاضت القوات المشتركة اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الاسلحة في جبهة البرح غرب تعز مع مليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. 

 

Advertisements

مصادر ميدانية أفادت أن قوات اللواء 20 مشاة، خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي بالقرب من مثلث البرح مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وكبدت المليشيات خسائر في العتاد والأرواح. 

 

وأضافت المصادر أن العشرات من مليشيات الحوثي سقطوا قتلى وجرحى، حيث ترك قادة المليشيات جثث قتلاهم مرمية في الجبال والشعاب وفروا هاربين بعد تلقيهم ضربة موجعة من قوات اللواء 20 مشاة. 

 

هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح في جبهة البرح بمديرية المعافر غرب محافظة تعز. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. القوات المشتركة تشتبك مع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا