تعز.. القوات المشتركة تشتبك مع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. القوات المشتركة تشتبكمع المليشيات وتكبدها خسائر في البرح

الجمعة 27 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

خاضت القوات المشتركة اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الاسلحة في جبهة البرح غرب تعز مع مليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



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مصادر ميدانية أفادت أن قوات اللواء 20 مشاة، خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي بالقرب من مثلث البرح مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وكبدت المليشيات خسائر في العتاد والأرواح.

وأضافت المصادر أن العشرات من مليشيات الحوثي سقطوا قتلى وجرحى، حيث ترك قادة المليشيات جثث قتلاهم مرمية في الجبال والشعاب وفروا هاربين بعد تلقيهم ضربة موجعة من قوات اللواء 20 مشاة.

هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح في جبهة البرح بمديرية المعافر غرب محافظة تعز.