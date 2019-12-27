شكرا لبحثكم عن خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل المواجهات التي اندلعت فجر اليوم شمال عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية وشهود عيان سماع دوي انفجار واطلاق نار كثيف في هذه اللحظات شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر : أن اطلاق نار كثيف بمختلف الأسلحة يسمع في هذه اللحظات باتجاه مديرية دار سعد شمال العاصمة عدن جنوب اليمن دون معرفة الأسباب . Advertisements وقال مصدر أمني أن الاشتباكات التي اندلعت قبل قليل شمال عدن جاءت عقب تنفيذ أجهزة الأمن حملة امنية استهدفت محيط كلية المجتمع بمديرية دار سعد. وقال سكان محليون "ان الحملة استهدفت عدد من المنازل بحثا عن مطلوبين ودراجات نارية الامر الذي تسبب باندلاع اشتباكات بين مسلحين والقوة الأمنية".

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