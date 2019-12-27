شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس العراقي يقدم استقالته الى البرلمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، بياناً للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية.

وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة”، وأضاف: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.

وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.

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وقال صالح للبرلمان: “مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء”.

وقال إنه قد وصلته “عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً”، مضيفاً: “أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت، في وقت سابق، على “تليغرام” بأن رئيس الجمهورية اعتذر عن تكليف مرشح “كتلة البناء”، أسعد العيداني.

وقال برهم صالح للبرلمان إن “الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب”.