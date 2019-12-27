شكرا لبحثكم عن خبر مأرب توجه اول صفعة للحوثيين بشأن العملة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتخذ فرع البنك المركزي في محافظة مارب إجراءات غير متوقعة من شأنها إجبار مليشيا الحوثي على الغاء قرارها الاخير .

وعقد فرع البنك اجتماعا بمسؤولي البنوك وملاك شركات الصرافة في المحافظة للوقوف أمام تداعيات خطوات الحوثيين في مصادرتها للعملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي بعدن ونهبها أموال السكان من تلك العملة بذرائع كاذبة.

وتدارس المجتمعون تدابير من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة إجراءات الحوثيين أبرزها تشكيل لجنة عاجلة من الصرافين وإدارة البنك لتدارس قرار بيع النفط والغاز بالعملة الجديدة ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة

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جاء ذلك بعد تعميم البنك لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء فوراً.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مصغرة مختصة من إدارة البنك فرع مأرب ومندوبين عن شركات ومؤسسات الصرافة لوضع آلية عمل موحدة لمواجهة الوضع الطارئ.

ومن المقرر أن يتم الشروع في تطبيق تلك التدابير ابتدأ من الأسبوع المقبل وبالتنسيق مع البنك المركزي بعدن