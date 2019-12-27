شكرا لبحثكم عن خبر عبداللطيف السيد وابومشعل الكازمي يعودان إلى أبين ..تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل مساء امس الخميس، مدير أمن محافظة أبين العقيد علي الذيب الكازمي "أبو مشعل" إلى مدينة شقرة قادما من محافظة المهرة.

وقال مصدر محلي أن الكازمي وصل مساء اليوم الى مديرية احور قادما من محافظة المهرة قبل أن يتجه إلى مدينة شقرة.

وكان في استقباله عند وصوله إلى مديرية أحور عدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية يتقدمهم مدير عام المديرية العقيد احمد مهدي ومدير الامن العقيد ناصر جمبا وقائد اللواء 111 العقيد سالم ملهم وقائد الكتيبة الخاصة الرائد محمد جادع ونائب الحزام الامني في احور عبدالخالق حنتوش وقائد المقاومة الجنوبية ناصر سالم الطامي ونائب مدير امن احور الرائد عبدالرحيم لبيض والعقيد علي سعيد العميسي، والشخصية الاجتماعية محمد مهدي حنتوش وعدد من الشخصيات والقيادات الامنية في مديرية احور.

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مصادر أخرى قالت أن قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد عاد امس الخميس أيضا من جمهورية مصر عقب سفره اليها منذ اسابيع .

وذكر مصدر مطلع “ بأن قيادات امنية استقبلت اليوم المغرب السيد اثناء وصوله عبر مطار عدن .

يشار الى ان قيادات أمنية رفيعه كانت قد سافرت عقب اتفاق الرياض ، الى القاهرة وابوظبي .