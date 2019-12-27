شكرا لبحثكم عن خبر شلل تام يضرب قطاع الصرافة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل دعوات للرئيس ”هادي” بالانقاذ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد عدد من الصرافين بالعاصمة صنعاء، الخميس، أن قطاع الصرافة اصيب بشلل تام .
وقال الصرافون أن العمل المصرفي شهد شلل و ركود لا مثيل له.
واشاروا الى أنهم لم يشهدوا أي ركود خلال الفترة الماضية كالذي شهدوه اليوم، على الرغم من انخفاض الريال السعودي من 152.2 الى 151.5.
و وجهو دعوة عاجلة للرئيس هادي إلى ابطال قرار مليشيا الحوثي من خلال إصدار قرار بالغاء العملة القديمة وتحديد سقف زمني لإستبدالها وحينها لن تجد المليشيا بديلا ولا مبررا لنهب مدخرات الناس.
و يعد اليوم هو الثامن منذ بدء المليشيا بتطبيق قرارها بنهب ومصادرة و سحب الطبعات النقدية من العملة الجديدة وتعويض المواطنين عن ذلك بالريال الالكتروني.
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