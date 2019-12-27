شكرا لبحثكم عن خبر امين الجامعة العربية في مسقط لبحث الأزمتين اليمنية والليبية ا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إلى سلطنة عمان، للقاء وزير خارجية السلطنة، يوسف بن علوي، لبحث آخر مستجدات الوضع العربي.
وتناول اللقاء، بحسب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديرات السلطنة حول الأوضاع في كل من ليبيا واليمن.
وقال المصدر إنهما اتفقا على أن الحلول السياسية وحدها الكفيلة بمعالجة الأزمتين في ليبيا واليمن.
وشدد أبو الغيط على "خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها".
ووفقا للمصدر، استعرض أبو الغيط مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة العربية، مؤكدا أن الأزمات الليبية واليمنية والسورية، والوضع في كل من لبنان والعراق انعكس على إمكانيات الجامعة وفاعليتها، كما أن الاستقطابات القائمة تضع حدودا لحركتها.
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