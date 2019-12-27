شكرا لبحثكم عن خبر قائدة ”الزينبيات” بصنعاء تناقش بحث علمي صادم حول”منهجية الحوثي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة بصنعاء، أن قائدة مايسمى كتيبة "الزينبيات" ناقشت بحث علمي حول"منهجية الحوثي". وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الدكتورة هدى العماد، ترأست لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بجامعة صنعاء عنوانها "منهجية السيد بدرالدين الحوثي في كتابه ( التيسير في التفسير)". وطرح خلال مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الوايلي، أسباب تكرار قصف منزل السيد بدرالدين قبل الحروب الستة وأسبابها. Advertisements و منح الوايلي درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات الأكاديمية والمراكز البحثية. واشرفت على الرسالة الدكتورة حليمة جحاف، والدكتور سعيد الحداد، ممتحنا خارجيا. واعتبر باحثون أن الخبر والموضوع و الامتياز و التوصية، صادما للغاية في ما يبدو ، وإن يكن عكس ذلك لدى من يعلم المنهجية التي يدار بها التعليم من الأساسي إلى ما يسمى بالعالي.

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